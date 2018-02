Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve cinco indivíduos no Porto

Operação policial visava o combate ao tráfico de drogas.

12:24

Cinco indivíduos foram detidos na Baixa do Porto entre as 21h00 de sexta-feira e as 04h00 da madrugada deste sábado, no âmbito de uma operação policial de prevenção e combate ao crime.



De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, emitido este sábado, quatro indivíduos foram detidos por alegado tráfico de drogas e um outro por mandado policial.



Nesta ação, que visou também promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos, foram identificadas outras 16 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de drogas.



A PSP apreendeu ainda haxixe em quantidades suficientes para 148 doses individuais.



A ação foi levada a cabo por efetivos da 1.ª Divisão Policial.