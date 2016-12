PSP deteve "principais fornecedores" de haxixe em Vila Real

Os suspeitos foram presentes a tribunal que, como medidas de coação, os proibiu de contactar, por qualquer meio (escrito, falado ou tecnológico), direto ou por interposta pessoa, com pessoas conectadas com tráfico de estupefacientes, bem como frequentar locais associados a esta prática.



Ficaram ainda obrigados a apresentações bissemanais, na esquadra policial da área da sua residência.



A operação envolveu polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real, que contaram com a colaboração de elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização.



Foram realizadas duas buscas domiciliárias, na quarta-feira, na sequência das quais foram apreendidas 205 doses de haxixe, duas facas utilizadas para o corte do produto estupefaciente, três telemóveis e 333 euros, que se presumem serem provenientes da venda da droga

A PSP de Vila Real anunciou esta quarta-feira a detenção de três suspeitos do crime de tráfico de droga e que a polícia presume terem sido "os principais fornecedores" haxixe na cidade transmontana.Os detidos são dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 17 e os 24 anos.A PSP explicou, em comunicado, que a investigação teve início há dezoito meses, no seguimento da detenção de um dos suspeitos precisamente pelo mesmo tipo de crime. Suspeito esse, segundo a polícia, que foi agora novamente detido por ter continuado esta atividade criminosa, juntamente com os restantes detidos.