PSP deteve suspeito de roubos violentos a estudantes

"Causava evidente receio e perturbação na comunidade escolar, espalhando o pânico e conseguindo, assim, um crescente destaque", explica a PSP.As autoridades destacam a importância da comunidade local que comunicou e partilhou várias situações que se tornaram úteis à investigação do caso.O homem, de 19 anos, foi detido a 25 de janeiro e foi já foi ouvido pela autoridade judiciária, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias na esquadra policial e ficou proibido de contactar com as vítimas dos atos ilícitos.