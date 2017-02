PSP deteve suspeitos de roubar homem em multibanco

Os agentes verificaram que "os cinco homens se encontravam a jogar cartas a dinheiro, em modalidade considerada de jogo de fortuna ou azar, pelo que os baralhos de cartas (104 cartas) e demais artigos utilizados na prática ilícita, foram apreendidos".



Os detidos foram notificados para comparecerem, hoje, ao Ministério Público, junto do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.



A PSP divulga a detenção de mais 21 pessoas "no decurso da sua atividade operacional de prevenção e combate à criminalidade", nove dos quais por mandado, cinco por condução de veículo sem habilitação legal, três por tráfico de estupefacientes, três por condução sob efeito do álcool e um por injúrias e ameaças a agente.



Em comunicado, a PSP divulga ainda ter detido segunda-feira, na área de Campanhã, cinco homens, com idades compreendidas entre os 41 e os 73 anos de idade, por prática de jogo de fortuna ou azar.Os agentes verificaram que "os cinco homens se encontravam a jogar cartas a dinheiro, em modalidade considerada de jogo de fortuna ou azar, pelo que os baralhos de cartas (104 cartas) e demais artigos utilizados na prática ilícita, foram apreendidos".Os detidos foram notificados para comparecerem, hoje, ao Ministério Público, junto do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.A PSP divulga a detenção de mais 21 pessoas "no decurso da sua atividade operacional de prevenção e combate à criminalidade", nove dos quais por mandado, cinco por condução de veículo sem habilitação legal, três por tráfico de estupefacientes, três por condução sob efeito do álcool e um por injúrias e ameaças a agente.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A PSP do Porto anunciou esta quarta-feira a detenção, no centro da cidade, de dois suspeitos de roubar um homem de 21, anos que ameaçaram e obrigaram a levantar dinheiro numa caixa multibanco.Os dois suspeitos, de 17 e 19 anos de idade, foram detidos hoje pelas 01h40 na rua dos Clérigos, no Porto, momentos depois de "através de ameaça e coação física" terem subtraído a um homem a quantia monetária que o obrigaram a levantar numa caixa ATM da rua de Cedofeita.Os agentes policiais do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão intercetaram um terceiro suspeito que, por ser menor de idade, foi alvo de participação por factos ilícitos remetida ao Tribunal de Família e Menores.