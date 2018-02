Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve três suspeitos de furtos a residências em Lisboa

Um dos suspeitos ainda tentou fugir, mas acabou por ser detido pelas forças policiais.

18:14

Três homens de nacionalidade estrangeira foram esta quarta-feira detidos no acesso à Ponte 25 de Abril, por suspeita de furtos de dinheiro e joias em residências nas Avenidas Novas, informou fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP.



Segundo adiantou à agência Lusa a fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, pelas 11h45 de hoje foram "detidos três suspeitos estrangeiros", em flagrante delito, que seguiam numa viatura após terem efetuado "furtos a residências nas Avenidas Novas, com recurso a arrombamento".



A viatura dos suspeitos foi seguida por elementos da investigação criminal da PSP até um dos acessos à Ponte 25 de Abril, onde veio a ser intercetada por elementos da 4.ª divisão, em Alcântara, explicou a mesma fonte policial.



Os detidos tinham na sua posse dinheiro e joias furtadas nos assaltos, num montante que não foi revelado, encontrando-se ainda em confirmação a identidade dos suspeitos.



A fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP remeteu para quinta-feira mais informações acerca do caso, na sequência de diligências ainda em curso.



As autoridades encontram-se ainda a verificar a identificação dos proprietários das residências assaltadas e os valores furtados em cada habitação.