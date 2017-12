Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP discrimina filhos de agentes no circo

Chefe, em nome dos colegas, questiona direção sobre porquê de os filhos dos oficiais terem tratamento VIP.

Por João Carlos Rodrigues e Sara G. Carrilho | 21.12.17

"Porque é que os meus filhos têm de ficar à retaguarda sentados no circo, estar na fila exterior expostos ao frio, e os filhos e cônjuges dos oficiais não precisam de estar na fila e sentam-se à frente? Como é que se explica isto a crianças? Digo que o pai ou mãe daqueles meninos são mais importantes do que os seus pais lá no serviço?" Esta é parte da mensagem enviada por uma chefe da PSP de Lisboa, à direção nacional, após a festa de Natal da instituição, no circo Cardinali, que está a levantar polémica e um coro de indignação entre os agentes.



Muitos dos elementos policiais que estiveram na iniciativa com os filhos, no dia 15, ficaram indignados com os privilégios dados aos oficiais e famílias, apurou o CM. Falam em "discriminação" e "falta de dignidade". Em causa, os "lugares reservados nas filas da frente" para a cúpula da direção nacional, do Comando Metropolitano de Lisboa e dos Serviços Sociais.



Na carta enviada pela chefe S.C. à hierarquia da PSP, é feito o convite "aos senhores oficiais e doutores técnicos a misturarem-se com os seus colegas de trabalho e com todas as crianças da família polícia".



"Envio com conhecimento aos meus colegas da Divisão de Trânsito, porque muitos pediram-me para pôr o seu nome, porque também se sentem indignados. Não ponho os nomes mas dou conhecimento aos meus colegas que efetivei a reclamação e não falei por falar", lê-se no texto.



Ao CM, fonte oficial da direção nacional garantiu ontem que no circo de Natal do Comando da PSP de Lisboa "não houve filas diferenciadas para agentes e para oficiais, apenas alguns lugares reservados, algo que sempre aconteceu nestas iniciativas."



O mesmo responsável diz que "mesmo os lugares que estavam reservados foram ocupados por outras pessoas que não os oficiais e as fitas que delimitavam esse espaço foram retiradas pela organização".



PORMENORES

Festa só em Lisboa

A festa de Natal do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa e Serviços Sociais da PSP foi dirigida apenas às famílias dos elementos que ali prestam serviço e na direção nacional. Em nenhum dos outros comandos do País houve festa de Natal, o que gerou críticas.



Crianças sem prendas

Devido a restrições orçamentais, desde há alguns anos que a PSP deixou de oferecer prendas de Natal ao filhos menores dos cerca de 22 mil agentes que compõem o efetivo em todo o País, uma tradição que durava há várias décadas.