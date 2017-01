PSP do Porto apreende mais de duas mil doses de droga

No local da detenção "veio-se a verificar que o suspeito se encontrava na posse de estupefaciente denominado haxixe suficiente para cerca de 580 doses individuais que lhe foi apreendido, assim como de cerca de 15 quilogramas de folha de tabaco, três quilogramas de folha de tabaco moído, quatro caixas de tabaco com 500 cigarros sem selo fiscal" e " material diverso relacionado com a prática de venda ilegal de tabaco".



A PSP divulgou ainda a detenção em Gondomar de um homem de 33 anos para cumprimento de pena de sete anos e seis meses de prisão pela prática de dois crimes de roubo.No local da detenção "veio-se a verificar que o suspeito se encontrava na posse de estupefaciente denominado haxixe suficiente para cerca de 580 doses individuais que lhe foi apreendido, assim como de cerca de 15 quilogramas de folha de tabaco, três quilogramas de folha de tabaco moído, quatro caixas de tabaco com 500 cigarros sem selo fiscal" e " material diverso relacionado com a prática de venda ilegal de tabaco".

A PSP do Porto divulgou esta quarta-feira ter apreendido mais de duas mil doses de estupefacientes durante várias operações no distrito realizadas terça-feira que resultaram na detenção de quatro suspeitos de tráfico de droga."O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes, efetuou a detenção de quatro suspeitos de autoria da referida prática ilícita e a apreensão de cerca de 2.336 doses individuais de estupefacientes denominados heroína, cocaína e haxixe", indica a PSP em comunicado.Só numa das operações, realizada na rua de Grijó no Porto, foram apreendidas 1.947 doses de haxixe e detidos dois homens, de 29 e 47 anos.