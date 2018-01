Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP do Porto apreendeu haxixe suficiente para 15 mil doses

Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 35 anos, foram detidos durante operação.

A PSP do Porto apreendeu mais de três quilos de haxixe, suficientes para 15.085 doses individuais, durante uma busca domiciliária junto do bairro do Regado, Porto, informou esta quarta-feira aquela autoridade.



Em comunicado, a PSP indica que na operação, realizada na terça-feira, deteve um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 35 anos.



Apreendeu ainda 230 euros, disse a polícia.



Segundo a PSP, o homem já foi condenado a pena de prisão efetiva pela prática de ilícitos criminais relacionados com o consumo e tráfico de estupefacientes.