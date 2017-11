Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP do Porto detém 20 pessoas e apreende 4.602 doses de drogas em 24 horas

Polícia apreendeu ainda 9.464 euros em dinheiro.

14:28

A PSP do Porto deteve 20 pessoas em 24 horas, sendo a maioria por suspeita de tráfico de droga, e apreendeu 4.602 doses individuais de várias drogas e 9.464 euros em dinheiro, anunciou esta sexta-feira aquela autoridade.



Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto informa que em três operações policiais diferentes deteve 11 pessoas suspeitas de tráfico de droga, tendo dessa atividade operacional resultado a apreensão global de 3.483 doses individuais de haxixe, 562 de heroína, 552 de cocaína e cinco de canábis.



Na segunda-feira, a PSP avançava que tinha detido cinco suspeitos de tráfico de droga em Gondomar e Valongo, tendo-lhes sido apreendida cocaína suficiente para mais de 10 mil doses, 115 doses de haxixe e liamba.



Na sequência dessas diligências, a PSP realizou, já na quinta-feira, oito buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias nas áreas de Valongo, Gondomar e Penafiel, que resultaram na detenção de três homens, e na apreensão de 1.896 doses de haxixe, 58 doses de cocaína, cinco doses de canábis, dois carros, seis telemóveis e 3.557 euros em dinheiro.



Numa outra operação policial realizada pelas 11:00 de quinta-feira, no Bairro do Cerco do Porto e que incluiu o cumprimento de três mandados de busca domiciliária, a PSP deteve duas pessoas e aprenderam 562 doses de heroína, 494 doses de cocaína e 100 doses de haxixe.



Na terceira operação policial da PSP realizada no Bairro do Aleixo, no Porto, pelas 13:10 de quinta-feira, um homem de 28 anos foi detido na posse de 1.487 doses de haxixe.