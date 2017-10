PSP do Porto detém suspeitos com mais de 10 mil doses de cocaína

Detenções aconteceram em Gondomar e Valongo.

Cinco suspeitos de tráfico de droga foram detidos em Gondomar e Valongo, tendo-lhes sido apreendida cocaína suficiente para mais de 10 mil doses, 115 doses de haxixe e liamba, anunciou esta segunda-feira a PSP do Porto Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto acrescenta que a dois dos detidos, em operação realizada durante o fim de semana, foi já aplicada, pelas autoridades judiciárias, a medida de coação de prisão preventiva.A PSP refere estar em causa o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, já que, durante a investigação, se verificou que os suspeitos se dedicavam, "de forma organizada e reiterada" à "distribuição de estupefacientes junto de outros indivíduos", responsáveis pela "venda direta" aos consumidores.A ação, da Divisão de Investigação Criminal, envolveu quatro buscas domiciliárias em Valongo e de Gondomar, na Área Metropolitana do Porto, resultou na, todos residentes naqueles concelhos, com exceção do mais velho, que não tem residência fixa em Portugal.Durante a operação, a PSP apreendeu mais de um quilo de cocaína, suficiente para cerca de 10.230 doses, haxixe para 115 doses e "diversos pés de liamba", para além de quatro automóveis, 15 telemóveis e "objetos utilizados na venda direta de estupefacientes".