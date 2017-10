Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP do Porto deteve cinco pessoas a quem apreendeu cerca de 9 mil doses de droga

Foram detidas também mais quatro pessoas por mandado e uma por condução sem habilitação legal.

Por Lusa | 04.10.17

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco pessoas a quem apreendeu cerca de nove mil doses individuais de droga, nomeadamente 3.890 de cocaína e 4.919 de haxixe.



Em comunicado, a PSP esclarece que um dos detidos, de 49 anos, desempregado e residente em Coimbra, foi abordado na Rua de Grijó, Porto, cerca das 15h30, de terça-feira, por agentes da Divisão de Investigação Criminal, tendo-lhe sido apreendidas 3.401 doses individuais de cocaína.



Cerca de 30 minutos antes, mas no Largo dos Afetos, Porto, um outro homem de 32 anos tinha sido detido com 439 doses também de cocaína.



De acordo com a PSP, em Valongo foram detidos dois jovens, de 21 e 24 anos, com 4.919 e 04 doses individuais de haxixe e liamba, respetivamente.



Foi ainda detido, no Porto, um outro indivíduo, com 154 doses individuais de heroína.



A PSP deteve ainda mais quatro pessoas por mandado e uma por condução sem habilitação legal.