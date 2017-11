Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP do Porto encontra 80 quilos de droga após denúncia de violência doméstica

Não foi avançada a nacionalidade do cidadão detido.

Por Lusa | 17:57

Uma ação da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no âmbito de um inquérito por violência doméstica no Porto, resultou na detenção de um cidadão e na apreensão de 80 quilogramas de estupefacientes, foi esta quarta-feira divulgado.



Fonte da PSP disse à Lusa que a busca deu-se a partir "de uma denúncia de violência doméstica", acabando os agentes por descobrir também na habitação "mais de 80 quilogramas de estupefacientes".



Não foi avançada a nacionalidade do cidadão detido.



Ainda sem "valores exatos" quanto aos estupefacientes encontrados pela PSP, foi possível, no entanto, determinar que se trata de "haxixe, liamba, cocaína e alguma heroína", acrescentou a fonte policial.



Os objetos apreendidos na operação estarão expostos, na quinta-feira de manhã, na sede do Comando Metropolitano do Porto da PSP, onde serão fornecidos mais dados sobre o ocorrido.