Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP e GNR lidam com animais

Agentes aprendem técnicas de maneio e captura de répteis.

Por José Carlos Eusébio | 06:00

Trinta e cinco elementos da PSP e GNR e vigilantes da natureza participaram ontem numa ação de formação sobre identificação, maneio, captura e contenção de espécies de animais exóticas e nativas, nomeadamente répteis e aves, no Krazy World, em Algoz, no concelho de Silves.



"Apreendemos novas técnicas, que são muitos úteis no dia a dia", assumiu ao CM José Freitas, chefe da PSP em Lisboa, adiantando que se verificam "cada vez mais ocorrências", incluindo com animais exóticos.



"Há uma lacuna na formação destes profissionais que estão na linha da frente da captura destes animais", refere a bióloga Ana Marta, do Krazy World, justificando a formação desenvolvida em colaboração com o centro de recuperação de animais selvagens RIAS.