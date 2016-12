PSP e GNR receberam viaturas equipadas para operações de trânsito

"Nesta viatura o cidadão já não precisa de ser atendido pelo militar da GNR ou agente da PSP com ele sentado dentro do carro. Já pode trabalhar fora do carro. Com um simples tablet faz todo o trabalho junto do cidadão", sustentou Jorge Gomes.



Segundo o governante, a fiscalização vai ser praticamente feita "sem o homem intervir", o que vai permitir libertar elementos das forças de seguranças para outras tarefas.



"Se se vier provar que de facto são bons equipamentos, temos aqui uma solução de futuro para aquisição de outras viaturas com este tipo de equipamento instalado", avançou.



Para a ANSR, estas viaturas vai permitir "maior eficiência e rapidez na fiscalização" rodoviária.



O secretário de Estado adiantou que os novos carros da PSP e GNR fazem o reconhecimento de matrículas automático de todos os veículos do espaço comunitário."Nesta viatura o cidadão já não precisa de ser atendido pelo militar da GNR ou agente da PSP com ele sentado dentro do carro. Já pode trabalhar fora do carro. Com um simples tablet faz todo o trabalho junto do cidadão", sustentou Jorge Gomes.Segundo o governante, a fiscalização vai ser praticamente feita "sem o homem intervir", o que vai permitir libertar elementos das forças de seguranças para outras tarefas."Se se vier provar que de facto são bons equipamentos, temos aqui uma solução de futuro para aquisição de outras viaturas com este tipo de equipamento instalado", avançou.Para a ANSR, estas viaturas vai permitir "maior eficiência e rapidez na fiscalização" rodoviária.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

A PSP e a GNR receberam esta terça-feira duas viaturas "especialmente equipadas" para as operações de fiscalização de trânsito, que vão permitir detetar de imediato as infrações dos veículos registados em todo o espaço comunitário."São duas viaturas que têm características diferentes" dos atuais carros que fazem a fiscalização do trânsito, disse à agência Lusa o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, após ter entregado um veículo à PSP e outro à GNR.Os dois novos carros têm um sistema que faz a leitura automática de matrículas, possibilitando o reconhecimento imediato do proprietário do veículo que está a ser fiscalizado e as suas características, bem como se o seguro e a inspeção periódica obrigatória está em dia, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).