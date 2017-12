Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP encontra mulher desaparecida em Coimbra

Mulher de 48 anos estava desaparecida desde as 13h00 de segunda-feira.

20.12.17

A mulher que estava desaparecida desde as 13h00 de segunda-feira em Coimbra foi encontrada na tarde de terça-feira, perto do centro comercial Fórum, na cidade.



Fonte da PSP confirmou à Lusa que a mulher foi encontrada e que foi hospitalizada.



A PSP remeteu mais esclarecimentos para a manhã de hoje, em comunicado.



Na terça-feira equipas cinotécnicas da PSP fizeram buscas para encontrar a mulher, de 48 anos. Também os Bombeiros Sapadores de Coimbra fizeram buscas nas margens do rio Mondego.



Fonte dos bombeiros também confirmou que a mulher foi encontrada com vida na tarde de hoje, sem adiantar mais pormenores.