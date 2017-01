PSP enfaixado em muro

O que achou desta notícia?







Foi em segundos que o Audi A4 escapou ao controlo do agente da PSP que seguia ao volante. Ao princípio da manhã de domingo, em Setúbal, o polícia não conseguiu evitar o despiste, tendo a viatura capotado. O veículo acabou por destruir um muro, levando a que o agente policial fosse internado com diversos ferimentos.O elemento da PSP de Setúbal, que tem cerca de 45 anos e presta serviço na esquadra da avenida Luísa Todi, seguia sozinho na viatura, na estrada dos Ciprestes (uma das entradas na cidade), quando pelas 06h45 se deu o acidente. O alcatrão ficou com marcas da travagem que o agente fez, perto do cruzamento com a avenida Antero de Quental, que dá acesso ao Centro Comercial Alegro. A viatura entrou em despiste e capotou, imobilizando-se num muro, parcialmente destruído. Momentos depois condutores auxiliaram o agente, até à chegada da Companhia de Sapadores Bombeiros da cidade sadina.Só com a ajuda dos bombeiros e de colegas da PSP é que o agente conseguiu sair da viatura. Soprou no balão e não acusou álcool. Entrou numa ambulância e foi transportado para o Hospital de Setúbal. Recebeu alta ao final da tarde. A viatura só foi removida horas depois.