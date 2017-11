Ministro ordena à PSP fiscalização a empresa de segurança da Urban Beach

MAI ordena acções que visam a empresa PSG. Discoteca vai fechar por 6 meses.

11:59

O Ministro da Administração Interna reagiu ao caso das agressões na discoteca Urban Beach com várias decisões. Depois de ter ordenado o encerramento do estabelecimento, o governo comunicou esta sexta-feira que foram ordenadas ações de fiscalização à PSG, empresa que faz a segurança da discoteca.



"O Ministro da Administração Interna determinou à PSP a realização de uma ação de fiscalização da atividade da empresa de segurança privada PSG. Será também convocado o Conselho de Segurança Privada para análise da situação ocorrida no estabelecimento K Urban Beach", avança o MAI em comunicado.

O ministério esclarece que o Conselho "é um órgão de consulta do Ministro da Administração Interna que integra a Inspetora Geral da IGAI, o Comandante Geral da GNR, o Diretor Nacional da PSP, o Diretor Nacional do SEF, o Diretor Nacional da PJ, o Secretário Geral do MAI e representantes de associações de empresas de segurança privada e de associações representativas do pessoal de vigilância".



Sobre a decisão de encerrar a discoteca Urban Beach, o MAI diz que a medida "visa evitar novas ocorrências no interior ou nas imediações do referido espaço e a manutenção da segurança e ordem públicas". O ministério sublinha a existência de dezenas de participações: "a decisão tem em conta as 38 queixas ocorridas ao longo do ano de 2017 por alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".

Segundo o MAI, a discoteca vai estar encerrada nos próximos seis meses, ficando os proprietários obrigados a adotar as medidas de segurança que forem determinadas pela PSP.