Dois detidos em operação no bairro da Ameixoeira

A operação situou-se nas vias principais do bairro da Ameixoeira e moveu um forte dispositivo policial. "Estiveram envolvidos nestas buscas cerca de 100 elementos entre pessoal da investigação criminal, equipas de intervenção rápida e corpo de intervenção", acrescentou.







A PSP deteve esta quinta-feira duas pessoas e apreendeu droga, em quantidade ainda por apurar, durante buscas efetuadas em três bairros de Lisboa. As buscas foram feitas essencialmente no bairro da Ameixoeira, mas também nos bairros de Santa Cruz e Alfredo Bem Saúde, nos Olivais.A operação já terminou. "Iniciámos as buscas às 07:00 e estamos a terminar agora [08:30]. Temos dois detidos e droga apreendida em quantidade ainda por apurar. Um dos homens foi detido para cumprir pena de prisão por crimes de roubo e outro por tráfico de droga", adiantou o intendente Resende da Silva.