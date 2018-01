Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP faz quatro detenções e apreende haxixe em Viana do Castelo

Foram ainda apreendidos mil euros em dinheiro e oito telemóveis.

Por Lusa | 16:50

A PSP deteve esta quinta-feira quatro homens com idades entre 52 e os 65 anos e apreendeu 700 doses de haxixe no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga que decorreu esta quinta-feira em de Viana do Castelo.



Em comunicado, o Comando da PSP em Viana do Castelo referiu que a operação policial incluiu seis buscas, domiciliárias e a estabelecimentos comerciais e deu sequência a uma investigação com cerca de três meses.



Segundo a PSP, os detidos são todos residentes em Viana do Castelo, sendo que "três dos detidos têm antecedentes criminais por consumo e tráfico de droga".



A operação policial teve início cerca das 07h00 e desenrolou-se em artérias do centro da cidade de Viana do Castelo e na freguesia de Darque, na margem esquerda do rio Lima.



Além das 700 doses de haxixe, os agentes da PSP apreenderam mil euros em dinheiro e oito telemóveis.