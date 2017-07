Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP impede agente de ajudar mãe doente

Filho único, pediu duas vezes à hierarquia transferência para o Alentejo, para poder cuidar da mãe que está com 82% de incapacidade.

Por Magali Pinto | 01:30

Um agente da PSP, colocado na divisão de Oeiras, está desde meados do ano passado a pedir transferência para a zona de Portalegre. O objetivo é apoiar a mãe, a quem foi diagnosticada uma doença grave – artrite reumatoide – e que já lhe provocou 82 % de incapacidade. O polícia é filho único e todas as semanas vai ao Alentejo tratar da mãe, numa aldeia a poucos quilómetros de Elvas, porque os seus pedidos, até hoje, não sensibilizaram a PSP.



"O meu filho é o único apoio que tenho, não consigo fazer a mais simples das tarefas diárias, como pôr roupa a lavar, apanhar um prato ou tomar banho sozinha", diz ao CM Maria Otília, de 64 anos. Nos dois despachos de indeferimento do Departamento de Recursos Humanos da Direção Nacional da PSP – a que o CM teve acesso - nunca é referido o motivo pelo qual o pedido de transferência não foi aceite.



O primeiro, do último mês de janeiro, limita-se a dizer que "foi projetado o indeferimento do pedido". O agente recorreu, alegando que fundamentara o pedido "com os motivos de saúde da mãe e com o facto de ser filho único. Só ele a pode apoiar e acompanhar".



Não teve sucesso no recurso. Os recursos humanos decidiram que o agente "não apresentou argumentos que não tivessem já sido apreciados e que pudessem contrariar a posição já tomada", pelo que foi mantido o indeferimento. Em desespero, o agente fez depois uma exposição para o Ministério da Administração Interna, que continua a aguardar despacho da ministra Constança Urbano de Sousa.



Enquanto aguarda, o polícia tem de ir todas as semanas a Elvas nas folgas de dois dias, normalmente durante a semana, para poder cuidar da mãe, levá-la às consultas e também para tratar das compras da casa. É o agente da PSP, de 29 anos, que tem de tratar da alimentação da mãe e que lhe dá banho.



PORMENORES

Oito anos de polícia

O agente tem 29 anos e já está na PSP há oito. Terminou o curso na Escola Prática, em Torres Novas, e entrou na instituição em 2009. Sempre esteve colocado no comando de Lisboa.



Colegas solidários

O agente tem a compreensão de alguns colegas da esquadra onde trabalha, que facilitam a troca de folgas quando tem de se deslocar de urgência para Elvas face à doença da mãe.



PSP não reage

O CM tentou obter uma reação da PSP, mas até ao fecho desta edição não teve resposta.