PSP impede sequestro e prende trio

Sequestradores, entre os 24 e os 49 anos, foram presos.

Por M.C. | 08:26

A PSP do Barreiro impediu o sequestro de um homem quando este estaria a ser agredido e colocado à força numa viatura por três homens.



Os sequestradores, entre os 24 e os 49 anos, foram presos.



A intervenção da PSP ocorreu no sábado. Populares denunciaram o sequestro, e a PSP conseguiu visualizar a viatura usada para o crime ainda a tempo de ver a vítima a gesticular, pedindo auxílio.



A vítima precisou de tratamento médico, desconhecendo-se o motivo do sequestro.