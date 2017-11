PSP interrompe velórios das vítimas do surto legionella

Ministério Público ordenou que fosse feita uma autópsia.

20:23

A PSP esteve ao final da tarde desta terça-feira, em Lisboa, nos velórios das duas vítimas mortais do surto legionella do Hospital São Francisco Xavier.



As autoridades recolheram os corpos, cumprindo um pedido do Ministério Público, que ordenou que fosse feita uma autópsia.



"Dizer que é uma situação muito sensível é pouco e foi difícil de gerir. Foi desconfortável, mas teve de se cumprir. As pessoas estavam desagradadas com a situação, o que é natural, mas não houve problemas de maior", disse a PSP.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, depois de terem sido libertados dos hospitais dos Lusíadas e de Santa Maria, onde as vítimas morreram.



A ação da polícia decorreu quando um dos corpos estava a ser velado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e outro na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique.

A família da vítima, de 70 anos, que morreu esta segunda-feira, está indinada.



Ministério Público abre inquérito a surto

O Ministério Público anunciou esta terça-feira que os elementos recolhidos originaram a abertura de um inquérito ao surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que já causou dois mortos e infetou pelo menos 35 pessoas.



"Os elementos recolhidos deram origem a um inquérito, que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", refere o Ministério Público em resposta enviada à agência Lusa.



Na segunda-feira, o Ministério Público tinha informado que estava a recolher elementos e que não deixaria de investigar "qualquer indício de crime de que tenha conhecimento".