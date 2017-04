Uma mala de viagem suspeita foi encontrada na noite deste domingo no interior dependência bancária da Caixa Geral de Depósitos da Rua Damião de Góis, no centro do Porto.



A PSP montou um perímetro de segurança e cortou o trânsito entre os cruzamentos com a Rua do Monte Cativo e Antero de Quental. A Equipa de Inativação de Explosivos já retirou a mala do local.



A mala de viagem foi detetada por um transeunte que alertou as autoridades.



