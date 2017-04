PSP mente nas redes sociais no dia 1 de abril

A PSP deixou-se contagiar pelo espírito do Dia das Mentiras e deixaram uma 'partida' aos seguidores do Facebook.



Os agentes informaram que, através de uma parceria com os laboratórios X-novation, desenvolveram um novo veículo capaz de circular na terra e no ar.



"Somos a primeira polícia europeia a possuir um Aeromobile. Uma vez mais, pioneiros da inovação", lê-se na publicação.



Nas redes sociais, os internautas entraram na brincadeira e rapidamente se aperceberam que estava relacionada com o dia de hoje.









Como se não bastasse, a PSP partilhou ainda uma lista das mentiras mais ouvidas pelos agentes da polícia.













Como se não bastasse, a PSP partilhou ainda uma lista das mentiras mais ouvidas pelos agentes da polícia.

O que achou desta notícia?







8% Muito insatisfeito

8%

8%

8% 24%

24% 60% Muito satisfeito