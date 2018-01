Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP persegue em carro de civil

Desempregado, de 55 anos, atropelou um homem e fugiu.

Por Aureliana Gomes | 06:00

Um homem de 55 anos foi detido, na madrugada de ontem, no Porto, por suspeita de atropelamento e fuga. Tudo aconteceu pelas 03h00, na avenida dos Aliados.



Um agente que estava na avenida ouviu um barulho e dirigiu-se ao local. "Ao chegar, viu uma pessoa deitada no chão na passadeira e um homem fora de um carro que confirmou ter atropelado a vítima, por não a ter visto a atravessar", explicou ao CM fonte da PSP do Porto.

Enquanto o agente pedia os meios de socorro, o suspeito entrou para a viatura e colocou- -se em fuga. Foi nesse momento que um condutor que ia a passar se apercebeu da fuga e deu boleia ao polícia, que estava apeado. Iniciou-se assim a perseguição que terminou na rua do Ouro, depois de o suspeito ter embatido com o carro contra uma árvore, às 03h15.



Segundo a PSP, na fuga, o homem, residente em Vila Nova de Gaia e desempregado, conduziu de forma perigosa, desobedecendo a várias regras e sinais de trânsito, tendo mesmo passado sinais vermelhos, "colocando em perigo a integridade física dos outros condutores". Durante a perseguição, colidiu ainda com um carro da polícia que circulava na rua Mouzinho da Silveira.



Imobilizado, o indivíduo, sem carta de condução, foi detido por condução perigosa e omissão de auxilio à vítima. Vai ser agora presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.



A vítima foi assistida no local por uma equipa do INEM e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.