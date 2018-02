Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP prende homem a conduzir com 3,63 g/l de álcool no sangue

Detenção foi feita em Cascais.

Por Miguel Curado | 08:32

A PSP de Cascais prendeu um condutor de 33 anos, durante uma fiscalização de trânsito, quando este conduzia com uma taxa de alcoolemia de 3,63 g/l, mais do triplo da taxa-crime determinada pela lei (1,2 g/l).



A detenção ocorreu às 18h15 de terça-feira, numa rua do centro de Trajouce, no concelho de Cascais. Os agentes da esquadra de trânsito mandaram parar o condutor e fizeram-lhe, pelo menos, dois testes, que acusaram o mesmo valor.



O condutor foi detido de imediato e notificado para se apresentar em tribunal.