Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP procura mulher desaparecida em Coimbra

Autoridades estão a realizar buscas junto ao rio Mondego e ao centro comercial Fórum.

19.12.17

As equipas cinotécnicas da PSP estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 48 anos, dada como desaparecida desde as 13h00 de segunda-feira, em Coimbra, informou fonte do comando distrital da polícia.



A mulher de 48 anos, a residir em Coimbra, está dada como desaparecida desde as 13h00 de segunda-feira, estando o seu carro estacionado num parque de estacionamento junto à Ponte do Açude, disse à agência Lusa fonte da PSP.



As equipas cinotécnicas da PSP estão "no local, junto ao rio [Mondego] e junto ao Fórum", à procura de vestígios da mulher, acrescentou.



Durante a manhã, os Bombeiros Sapadores de Coimbra também realizaram buscas com recurso "a bote e homens" nas margens do Mondego, mas "não encontraram nada", informou fonte da corporação, referindo que as buscas dos sapadores foram, entretanto, suspensas.