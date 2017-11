Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP quer agentes e carros com câmaras de vídeo

Dispositivos em fardas e viaturas para recolher imagens que sirvam contra agressores.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

A Polícia de Segurança Pública quer ver os agentes que realizam patrulhas no terreno, ou estão envolvidos em missões de investigação criminal, a usar câmaras de vídeo fixas às fardas ou à roupa, na zona do peito. A ideia, para já ainda não assumida oficialmente, poderá, também, passar pela montagem dos mesmos dispositivos nas viaturas. As agressões a agentes da autoridade (cerca de 380 só neste ano), e o aumento do grau de violência das mesmas, levam a Direção Nacional da PSP a procurar hipóteses de registo fotográfico ou vídeo desses ataques, que possam assim servir de prova em processos contra os agressores.



Tal como o CM noticiou na passada segunda-feira, a maioria dos agressores de polícias que são levados a primeiro interrogatório judicial, saem em liberdade. Paulo Rodrigues, presidente da ASPP/PSP, assegura "não ter memória de qualquer detido por ataques violentos a agentes, que tenha ficado em prisão preventiva". "Esse facto alimenta o sentimento de impunidade", afirma.



A hipótese de incorporação das ‘bodycams’ (como são nomeadas as câmaras corporais em inglês ) e das câmaras de tabliê nos carros-patrulha, vem ganhando forma no seio da cúpula da PSP. Uma fonte policial disse ao CM que esta poderá ser uma das única formas eficazes de "fazer prevalecer, em tribunal, a palavra dos polícias contra a dos arguidos por agressões". O exemplo das forças de segurança dos Estados Unidos, país precursor do uso das ‘bodycams’, é visto como digno de ser replicado em Portugal.



Aliás, sem ser direto, o diretor-nacional da PSP, Luís Farinha, destacou perante o efetivo esta como uma das possibilidades a implementar, a breve prazo, "para dotar os polícias de mecanismos operacionais de autoproteção".



Em carta escrita a todos os polícias, a 14 de novembro, Luís Farinha pediu-lhes que atuem "na observância da lei". Fonte oficial da PSP confirmou ao CM que já existem concursos em andamento para a aquisição de "novos lotes de tasers, gás-pimenta, bastões e outros meios não letais de uso diário para os polícias". Sobre a possibilidade da compra de equipamentos de recolha de imagens para acoplar às fardas e aos tabliês dos carros-patrulha, por enquanto, ainda não há reconhecimento oficial. Mas, sabe o CM, que em paralelo a uma revisão da lei que permita a aplicação da prisão preventiva aos agressores, esta é uma medida desejada pela direção da polícia.



Câmaras mostram ataques a polícias

O uso de câmaras no corpo dos agentes e nas viaturas é prática em vários países, entre os quais os Estados Unidos. Nesse país é comum a Justiça divulgar imagens, que mostram, por vezes, brutalidade policial, mas principalmente ataques contra agentes e perseguições.



Algumas filmagens vão parar às redes sociais

Já este mês, foi notícia a agressão aos agentes da PSP Alves e Lina, atacados com extrema violência pelo cadastrado Luís Martins, de 43 anos, no Alto de Santa Catarina, em Lisboa. O agente Alves foi mesmo atacado com joelhadas e murros, acabando o agressor por ir a tribunal, saindo em liberdade. A violência foi toda captada por uma filmagem de telemóvel, e colocada nas redes sociais, onde foi partilhada.



Lisboa, Porto e Setúbal

É nos comandos metropolitanos de Lisboa e Porto, e no comando distrital de Setúbal, que se registam mais agressões a polícias, devido a patrulhas em bairros problemáticos.



‘Piquetes’ avançam

As Equipas de Intervenção Rápida da PSP, conhecidas como piquetes, constituídas por agentes com treino especial, avançam muitas vezes para patrulhas em locais difíceis.



Agentes isolados

A escassez de efetivos na PSP leva, ocasionalmente, a patrulhas feitas por agentes isolados. As câmaras poderão ajudar a esclarecer futuras situações de agressão.



Agressões qualificadas

A lei qualifica todos os crimes de agressões a agentes da autoridade, punindo-as com penas de prisão que podem chegar até aos quatro anos.



Procuradora arquiva processo de agente que matou ‘Pika’

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto arquivou o processo em que um agente da PSP, de 33 anos, estava a ser investigado pela morte de André Gomes, conhecido por ‘Pika’, após um assalto a um café, em Gondomar, a 30 de agosto de 2016.



‘Pika’, que tinha apenas 16 anos, seguia no banco de trás do carro usado no assalto e foi baleado na rua das Águas Férreas, no Porto, após a viatura em que circulava ter embatido com violência no carro patrulha dos agentes - devidamente identificado e com os pirilampos ligados. O DIAP entende que o polícia não teve intenção de matar André ‘Pika’, que foi atingido por dois disparos na zona da cabeça. A procuradora refere ainda que o agente não apontou a Glock calibre 9mm com o objetivo de atingir a vítima. O despacho de arquivamento refere também que tudo se tratou de um "ato reflexo", num momento de "grau de risco elevado".



O DIAP dá como certo que o agente saiu da viatura "numa situação de ameaça" e que efetuou três disparos a pouco mais de um metro do chão.



Polícias do tiroteio que matou Ivanice com novas armas

Os seis agentes da Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures arguidos pela morte da brasileira Ivanice Costa, a semana passada, após terem disparado contra a viatura onde esta e o namorado seguiam por confusão com outra onde estavam ladrões de uma caixa multibanco, já têm armas. A PSP distribuiu-lhes pistolas Glock 19 de serviço, já que as usadas para efetuar os mais de 40 disparos permanecem apreendidas pela PJ no âmbito da investigação.