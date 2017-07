Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP realiza ação de sensibilização no aeroporto de Lisboa dirigida a turistas

Decorrerá entre as 10h00 e as 12h00, de terça-feira, no terminal de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado.

Por Lusa | 15:01

A PSP realiza na terça-feira uma ação de sensibilização no aeroporto de Lisboa dirigida a turistas, no âmbito da Operação Verão Seguro 2017.



A ação de sensibilização decorrerá entre as 10h00 e as 12h00 no terminal de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, adianta em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Durante a operação, agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP vão distribuir folhetos com a inscrição "PSP - Lisbon, a safer place" e entregar e divulgar pulseiras "estou aqui" (pulseiras para ajudar a localizar crianças entre os dois e os dez anos que estejam perdidas).



A ação insere-se na Operação Verão Seguro 2017, que termina no dia 15 de setembro, e que tem por objetivo "aumentar o sentimento de segurança nas zonas balneares, áreas turísticas e comerciais, zonas residenciais e respetivos parques de estacionamento, e nos principais eixos rodoviários".



A PSP refere que "o verão é uma época com características particulares" devido às movimentações demográficas, ao aumento dos fluxos de turismo, às grandes aglomerações populacionais em zonas balneares, históricas e terminais de transportes públicos, aumento de fluxos de trânsito, ao início das férias escolares e aos diversos festivais musicais e populares.



Estes fatores levam a PSP "a adotar uma estratégia de maior proximidade e informação" junto dos cidadãos nacionais e dos visitantes estrangeiros.