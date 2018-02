Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos em megaoperação da PSP por suspeitas de tráfico de armas em Lisboa

Polícia está a realizar 15 buscas domiciliárias em vários bairros da capital.

07:34

A PSP está a realizar uma megaoperação policial onde está a levar a cabo 15 buscas domiciliárias em várias zonas de Lisboa, nomeadamente no Bairro da Boavista, que envolve vários operacionais de diversas divisões e do corpo de intervenção.



A operação, que começou às 07h00, visa o tráfico de armas, entre outros crimes, de acordo com informação da PSP. Desta operação policial já resultaram pelo menos dois detidos.



Em atualização