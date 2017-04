PSP realiza "Operação Páscoa em Segurança" a partir de segunda-feira

No âmbito rodoviário, aquela força de segurança sublinha que as ações vão ter "especial incidência na fiscalização" da condução sob efeito do álcool ou drogas, excesso de velocidade, utilização do telemóvel, não utilização do cinto de segurança ou outros sistemas de retenção.No âmbito da operação, a PSP vai ainda intensificar "a visibilidade e policiamento" nas áreas de maior concentração de pessoas, nomeadamente nas zonas históricas, turísticas e comerciais, locais de eventos de maior dimensão e áreas residenciais para prevenir atos criminais ou que comprometam a segurança de pessoas e bens.