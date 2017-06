PSP recupera cães furtados

O que achou desta notícia?







14.3% Muito insatisfeito

14.3%



28.6%

28.6% 57.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







14.3% Muito insatisfeito

14.3%



28.6%

28.6% 57.1% Muito satisfeito pub

A PSP recuperou dois cachorros de raça bulldog francês, com dois meses de idade e avaliados em 950 euros, que foram furtados por um homem que os ia comprar a uma mulher no âmbito de um negócio acordado pela internet.O furto dos animais ocorreu na quarta-feira à noite. O autor do crime chegou ao local combinado com a vendedora acompanhado por dois homens, e fugiu com os cachorros sem pagar.A PSP da Esquadra da Gare do Oriente recebeu a queixa e conseguiu, em pouco tempo, localizar os dois cães na zona de Loures, devolvendo-os à dona.