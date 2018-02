Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP reforça policiamento na operação "Carnaval em Segurança"

Operação decorre até ao dia 13 de fevereiro.

13:20

A PSP iniciou esta quarta-feira a operação "Carnaval em Segurança" através de um reforço da presença policial em áreas de elevada concentração de pessoas com o objetivo de diminuir a criminalidade e a sinistralidade rodoviária.



A operação "Carnaval em Segurança 2018" da Polícia de Segurança Pública vai decorrer até ao dia 13 de fevereiro na área de responsabilidade desta força de segurança, nos centros urbanos.



Em comunicado, a PSP adianta que vai reforçar a presença e visibilidade policial junto das áreas de elevada concentração de pessoas com o objetivo de diminuir a criminalidade e sinistralidade rodoviária.



Durante a operação, a PSP vai também realizar ações de regularização e fiscalização de trânsito nas zonas de maior acumulação de tráfego e de acidentes, bem um reforço da fiscalização direcionada à comercialização ilícita de artigos de pirotecnia com maior expressão junto das escolas.



No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP vai estar "especialmente atenta" a comportamentos de risco, nomeadamente condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade e utilização do telemóvel e smartphone durante a condução.



Na nota, a direção nacional da PSP refere ainda que os polícias vão estar também empenhados no acompanhamento de desfiles e cortejos carnavalescos de crianças e jovens.