PSP trava a tiro roubo milionário

Grupo caçado pela polícia em Queluz tinha mais de 100 mil euros em mala.

Por Magali Pinto | 08:48

Os três perigosos assaltantes travados a tiro pela PSP na passada sexta-feira, em Queluz de Baixo, Oeiras, tinham concretizado um assalto milionário. Quando atacaram o segurança de uma carrinha de valores, em Lisboa, tiraram-lhe uma mala com cem mil euros e dois sacos que continham 900 euros. Mas, durante a fuga, numa altura em que o gang mudava de carro, foi travado pela PSP - que os vigiava há já muito tempo.



Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) encurralaram os assaltantes, que reagiram com violência. A polícia foi forçada a atirar. Camané, um dos ladrões atingido na cabeça por um dos mais de 20 tiros disparados pelos agentes acabou por morrer, um dia depois, no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.



Os outros dois, Rafa e Bruno, foram levados a um juiz de instrução criminal e ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa - prisão preventiva. Ambos tinham cadastro. O juiz teve em conta "o perigo de continuação da atividade criminosa, o receio fundado de fuga, de perturbação do inquérito e da ordem pública", segundo a Procuradoria Geral da República.



Os três homens não tinham profissão e dedicavam-se ao crime, nomeadamente aos assaltos armados. O gang assaltou, no dia 18 de dezembro, os CTT de Alfragide, agredindo um cliente, e ainda tentaram levar dinheiro de duas caixas multibanco, uma sediada na Amadora e outra em Sacavém.



O grupo violento acabou desfeito pela PSP.