Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP usa carro civil para apanhar homem em fuga no Porto

Suspeito fugiu após atropelar uma pessoa na Avenida dos Aliados.

14:52

Um homem de 55 anos foi detido este sábado no Porto por suspeita de atropelamento e fuga, informou a PSP.



Segundo um comunicado divulgado hoje, um agente da PSP de serviço na Avenida dos Aliados, no Porto, verificou que o suspeito se pôs em fuga na sequência de um atropelamento.



Foi iniciada perseguição, com ajuda de um condutor que ali circulava, tendo o suspeito sido detido na rua do Ouro, depois de se ter imobilizado após colisão da sua viatura com uma árvore.



Durante a fuga o homem de 55 anos conduziu de forma perigosa, desobedecendo a várias regras e até a sinais vermelhos e colidiu com uma viatura da polícia que circulava numa rua da cidade.



A vítima do atropelamento foi levada para um hospital através dos meios de socorro, mas a PSP nada adianta sobre o seu estado de saúde.



O condutor e suspeito não estava habilitado para conduzir o veículo em que circulava.