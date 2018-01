Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP vai leiloar centenas de achados

Objetos não foram reclamados pelos proprietários.

10:00

Peças em ouro e prata, relógios, bicicletas, material eletrónico e audiovisual, peças de vestuário, calçado e marroquinaria vão ser esta segunda-feira leiloados pela PSP, na Secção de Achados, na rua Mestre Guilherme Camarinha, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.



São objetos achados na via pública ou encontrados nos autocarros da STCP e grandes superfícies comerciais do Grande Porto, e que não foram reclamados pelos proprietários.