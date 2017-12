Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP vigia mini e trava assaltantes a tiro

Três agentes e um segurança feridos, dois ladrões baleados e um detido.

Por João Tavares e Henrique Machado | 01:30

Há duas semanas a polícia percebeu que um Mini branco ia ser usado em mais um assalto por um grupo já referenciado por ataques a caixas multibanco, carrinhas de valores e estações dos CTT. Foi- -lhe montada uma ‘espera’. O objetivo era apanhar o grupo em flagrante, o que aconteceu ontem em Telheiras, Lisboa. Três ladrões espancaram um segurança de uma carrinha de valores que ia abastecer um multibanco e fugiram com duas gavetas de dinheiro, à porta do banco Santander. Só não sabiam que tinham agentes de Oeiras, apoiados pelo Grupo de Operações Especiais, a vigiá- -los. Seguiu-se uma perseguição com tiros. Dois ladrões acabaram baleados pela PSP – um deles na cabeça - e o terceiro foi detido. Três polícias ficaram feridos, depois dos suspeitos terem atirado o Mini roubado contra a viatura policial.



O flagrante que a polícia tanto esperava ocorreu pelas 14h50, na praça São Francisco de Assis, Telheiras. O gang lançou-se numa fuga que se prolongou ao longo de 11 km e que só terminou na rua D. João II, em Queluz de Baixo. No Mini branco foi encontrado o dinheiro e um revólver. Um dos assaltantes, de 26 anos, deu entrada no hospital Amadora-Sintra, baleado na barriga e num joelho. Já um outro ladrão encontrava-se em estado crítico no Hospital São Francisco Xavier, após ser alvejado na cabeça. Três elementos da PSP também foram assistidos no hospital, bem como o segurança, de 36 anos, que no momento da abordagem do gang foi atirado ao chão e agredido a soco e pontapé.



Atacaram jornalista para roubar o carro

O CM sabe que o Mini usado ontem no assalto foi roubado no passado dia 3 à noite a uma jornalista, na zona do Restelo, em Lisboa. A vítima saiu da viatura e foi abordada por dois homens encapuzados, que se mostraram violentos e a obrigaram a entregar as chaves da viatura. Apresentou queixas nas autoridades.



Já tinham trocado tiros com a polícia na ponte

Os ladrões – de um grupo alargado de 5 a 7 elementos -, com residência na Portela de Carnaxide, Oeiras, já estavam referenciados e eram seguidos pela polícia. Há relatos de assaltos violentos com intervenção de membros do gang. Em junho, dois ladrões trocaram tiros com a polícia e abalroaram uma patrulha em plena ponte 25 de Abril, após terem roubado por carjacking um Mercedes a um casal, na Rinchoa, Sintra. O condutor - irmão de um dos agora detidos - foi baleado e preso, tendo sido há três semanas acusado de furto, roubo, resistência, dano e condução perigosa. Já em agosto, membros do grupo viram-se cercados na Portela, após atacarem uma carrinha de valores em Rio de Mouro. Na altura, ninguém foi detido, apesar de uma grande operação com o GOE e o uso de drones. São responsáveis por um roubo aos CTT de Alfragide.