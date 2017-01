PSP detém dez alegados traficantes

A PSP do Porto anunciou esta segunda-feira a detenção de dez indivíduos que alegadamente de dedicavam de forma organizada ao tráfico de droga no Grande Porto, a quem apreendeu mais de 30 quilogramas de estupefacientes.



Em comunicado, a PSP do Porto refere que as detenções foram efetuadas no domingo, no âmbito de uma operação que contemplou 34 buscas domiciliárias e não domiciliárias.



Desta operação resultou a apreensão de 28 quilogramas de haxixe, quantidade suficiente para cerca de 141.847 doses individuais.









A PSP refere ainda ter apreendido a quantia de 23.540 euros, uma pistola com munições e objetos utilizados na venda direta de drogas.



Foram também apreendidos cocaína e liamba, em quantidades suficientes para 10.510 e 6.067 doses individuais, respetivamente, bem como 173 gramas de anfetaminas.

