PSP levanta nove contraordenações a condutores da Uber e Cabify

Já para pessoa coletiva, acrescentou, o valor da coima varia entre os 5.000 e os 15.000 euros.



Contactada pela Lusa, fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto afirmou que, para o exercício da atividade de transporte de passageiros sem alvará, a coima para pessoa singular varia entre os 2.000 e os 4.500 euros.Já para pessoa coletiva, acrescentou, o valor da coima varia entre os 5.000 e os 15.000 euros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 7 pessoas também já deram o seu contributo pub

A PSP realizou uma operação de fiscalização no Aeroporto Sá Carneiro, na Maia, a veículos que trabalham para plataformas eletrónicas como a Uber e a Cabify, tendo levantado nove autos de contraordenação por falta de alvará, foi hoje anunciado.Em comunicado, a PSP do Porto refere que esta ação direcionada a veículos de aluguer ao serviço das plataformas eletrónicas decorreu entre as 10h00 e as 12h00 de terça-feira.A ação de fiscalização foi desenvolvida através da Divisão de Segurança Aeroportuária e da Divisão de Trânsito da PSP.