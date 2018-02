Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pulseira com botão ajuda a combater isolamento

Mecanismo de teleassistência já começou a ser entregue a munícipes acima dos 65 anos.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:29

A partir de agora, a solidão em Amarante pode ser resolvida com um simples toque num botão. A Câmara começou já esta semana a entregar os primeiros mecanismos de teleassistência, que ficarão com os munícipes acima dos 65 anos, de forma gratuita.



Sempre que necessitem de ajuda, as pessoas têm apenas de carregar no botão de uma pulseira, que efetuará uma chamada para uma central que está na posse de todos os contactos urgentes de cada sénior.



Este equipamento permite não só que seja efetuado o contacto com familiares ou amigos, mas também acionar meios de socorro e autoridades. Podem inclusivamente ser, através deste sistema, enviados profissionais para realizarem pequenas reparações no lar.



"O serviço, agora criado, pretende manter os idosos em segurança no seu meio natural de vida, evitar/retardar a integração em lar, e ajudar as famílias cuidadoras a conciliarem a sua vida familiar com a profissional, mantendo-as informadas quanto à situação do seu familiar", explicou a autarquia através de um comunicado.



A intenção da autarquia é que, daqui por um ano, possam existir mais idosos abrangidos por este equipamento de teleassistência. Mensalmente, a Câmara irá receber os dados das ocorrências e tentar ajustar a assistência a cada caso.



O serviço de teleassistência irá funcionar durante todo o ano, 24 horas por dia. Está ainda previsto que técnicos especializados façam visitas regulares à casa de cada pessoa para perceberem quais são as suas necessidades.



Dados da GNR apontam para que em Portugal cerca de 12 mil pessoas vivam isoladas.