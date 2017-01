Punidos por explorarem prostituição em quinta

O que achou desta notícia?







Um homem e uma mulher foram esta quarta-feira condenados, no Tribunal de Braga, a penas suspensas, pelo crime de lenocínio, por explorarem prostituição na Quinta de S. José, em Palmeira, naquele concelho.O homem, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi punido com dois anos e quatro meses de prisão, pena que fica suspensa sob a condição de o arguido entregar 1500 euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).O tribunal ordenou ainda a dissolução das sociedades que os dois criaram para gerir a quinta, entre novembro de 2012 e o mês de janeiro de 2015.