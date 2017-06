Qualidade do ar afetada com os fogos

Ontem, Alvega, no concelho de Abrantes, voltou a ser a localidade mais quente do País, com 42,5 graus centígrados. Lisboa atingiu os 37 graus. A onda de calor que atinge o País desde o dia 7 deverá continuar até à próxima sexta-feira.



Autoridade da Saúde alerta para os riscos da inalação de fumo

A Direção-Geral da Saúde alertou para os riscos da inalação de fumo. Segundo a DGS, em caso de inalação de fumo deve-se retirar a pessoa do local, procurar sinais de dificuldade respiratória e de queimaduras faciais. Em caso de emergência, ligue 112.



Quercus diz que há "laxismo"

A associação ambientalista Quercus lamentou o "total laxismo" das autoridades em relação à política florestal e considerou que são precisas tragédias para que os políticos se lembrem disso. "O Governo promete uma reforma florestal e a revogação da chamada lei do eucalipto e continua na mesma, isso é triste", afirmou João Branco, presidente da Quercus. Segundo o também engenheiro florestal, a reforma florestal aprovada este ano "até teve um efeito perverso", com a promessa do Governo de acabar com a lei da liberalização do eucalipto, o que provocou "uma corrida" a esta espécie: só no último inverno foram vendidos mais de três milhões destas plantas, salientou.



Os incêndios devastadores que deflagraram na região Centro estão a afetar a qualidade do ar, com a acumulação de partículas que podem provocar dificuldades respiratórias.Os dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) indicam que se regista fraca qualidade do ar nas estações do Fundão, Fornelo do Monte (Vouzela), Ervideira (Leiria) e Montemor- -o-Velho. A qualidade do ar é afetada devido à concentração elevada de partículas (PM10), provocada pela associação do fumo dos incêndios às temperaturas altas.Estas partículas penetram profundamente nas vias respiratórias, afetando os brônquios e os alvéolos pulmonares. A inalação das partículas provoca irritações nos olhos, nariz e garganta, com consequente ocorrência de tosse e dor de cabeça, obstrução das vias respiratórias e, nos casos mais complicados, ataques de asma.