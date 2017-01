Quartel da GNR em zona turística

Desde o início que esta solução foi entendida como provisória, mas a verdade é que a situação já se arrasta há cerca de um ano. As obras que vão ser agora realizadas permitirão aumentar para mais do dobro a área do antigo posto da Brigada Fiscal."Esta é uma das zonas mais importantes do município em termos turísticos, onde existem muitas unidades de alojamento, pelo que é necessário salvaguardar as questões da segurança", salienta Carlos Silva e Sousa, que destaca ainda a abertura manifestada pelo Governo para se encontrar uma solução.O quartel da GNR situado na cidade de Albufeira fica a cerca de sete quilómetros da povoação de Olhos d’Água.