Quartos íntimos ardem em clube de striptease

De acordo com a GNR, uma pessoa inalou fumo, mas não quis ser transportada para o hospital. A PJ do Porto foi chamada ao local mas ainda não são conhecidas as causas do incêndio, que terá sido acidental.



Para conseguirem apagar as chamas, os bombeiros necessitaram de partir uma janela e fazer um buraco na parede. "Este fogo deu-nos bastante trabalho porque o espaço tem poucos acessos pelo exterior. Além da fase de rescaldo, foi preciso esperar pelo arrefecimento, que foi feito gradualmente", adiantou ainda o comandante.De acordo com a GNR, uma pessoa inalou fumo, mas não quis ser transportada para o hospital. A PJ do Porto foi chamada ao local mas ainda não são conhecidas as causas do incêndio, que terá sido acidental.

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20%

6.6%

6.6% 6.7%

6.7% 66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20%

6.6%

6.6% 6.7%

6.7% 66.7% Muito satisfeito Outras 15 pessoas também já deram o seu contributo pub

As chamas tiveram origem num dos quartos íntimos do Eden Strip Clube, localizado na zona industrial da Varziela, em Árvore, Vila do Conde, esta terça-feira de madrugada.O fogo, que assustou dezenas de clientes que estavam no espaço de diversão noturna, obrigou a que o edifício fosse evacuado pelos seguranças. À chegada dos bombeiros, dois dos quartos privados já estavam totalmente tomados pelas chamas. Os restantes compartimentos também foram afetados pelo fumo intenso.O alerta foi dado à 01h45, sendo que os bombeiros apenas saíram da casa de ‘strip’ após o arrefecimento de todo o espaço, já por volta das 05h00. "No local encontrámos os dois compartimentos totalmente em combustão. Havia gases muito quentes, sendo que o espaço ficou bastante danificado, com a destruição da parte elétrica e de paredes", contou aoJoaquim Moreira, comandante dos Bombeiros de Vila do Conde.