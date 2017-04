Quase meia tonelada de haxixe encontrada em bote à deriva no Algarve

"Deveria ser uma embarcação que estava a fazer apoio a algum transporte e os tripulantes terão visto algo que os terá feito abandoná-la para evitarem ser encontrados ou detidos", observou.



A droga e a embarcação foram apreendidos e transportados para terra, concluiu.



Segundo aquele responsável, as autoridades supõem que se tratava de um bote de apoio a uma embarcação maior, na qual a tripulação terá fugido por motivos desconhecidos, abandonado a carga que transportavam."Deveria ser uma embarcação que estava a fazer apoio a algum transporte e os tripulantes terão visto algo que os terá feito abandoná-la para evitarem ser encontrados ou detidos", observou.A droga e a embarcação foram apreendidos e transportados para terra, concluiu.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito pub

A Polícia Marítima de Portimão detetou na quinta-feira um bote à deriva a sul de Armação de Pêra, no concelho de Silves, com quase meia tonelada de haxixe a bordo, informou esta quinta-feira a Autoridade Marítima Nacional.O alerta foi dado às 19h00 pela tripulação de uma embarcação de pesca às autoridades que, ao chegarem ao local, se depararam com um bote de borracha à deriva, sem qualquer identificação ou pessoas a bordo, disse à Lusa o comandante da capitania do porto de Portimão.O bote, que estava localizado a 12 milhas a sul de Armação de Pêra, continha 14 fardos de haxixe, num total de 446 quilos, precisou Ricardo Arrabaça, acrescentando que a investigação ficará agora a cargo da Polícia Judiciária.