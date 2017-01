Quatro acusados de tentativa de homicídio condenados a mais de 6 anos

O julgamento está relacionado com duas tentativas dos arguidos de tentarem matar um homem, residente em Côja, Arganil, em abril de 2009, após um processo de separação entre a vítima e a sua mulher, irmã da arguida do processo.Face a expressões de tom ameaçador da vítima à mulher, o seu namorado e a sua irmã, residentes na zona de Lisboa, decidiram, segundo o Tribunal, engendrar um plano para matar o homem.A 24 de abril, quatro dos cinco arguidos (um deles não foi julgado neste processo) deslocaram-se até Arganil e atearam fogo à colcha da vítima, que se encontrava a dormir, bem como a um pano na cozinha, perto do esquentador e da botija de gás.Em Lisboa, ficou o namorado da ex-mulher da vítima que, apesar de não ter estado no local do crime, deu "ordens" e esteve "sempre em contacto para se manter a par de tudo", notou a juíza.A vítima acabou por escapar sem ferimentos e, três dias depois, os mesmos quatro arguidos voltaram a deslocar-se à casa da vítima, durante a noite.Nesse dia, os arguidos desferiram "16 facadas", para além de socos e golpes de bastão, no indivíduo, atingindo-o na cabeça e no tronco, locais "que alojam órgãos vitais", notou a juíza que presidiu ao coletivo.Face à forma de atuação do grupo, a juíza considerou que os "factos praticados não se compadecem minimamente" com a teoria da defesa, que alegava que a intenção dos arguidos era apenas a de "dar uma tareia" ou "pregar um susto".Os arguidos atuaram de forma "agressiva e violenta"."É uma decisão que esperávamos", notou o advogado que representa a vítima, mostrando-se também satisfeito com a determinação de uma indemnização de 40 mil euros a ser paga ao seu cliente, no âmbito do pedido cível.