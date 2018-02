Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro cães vítimas de maus-tratos

GNR de Portimão recolheu os quatro animais e identificou a proprietária, de 24 anos.

Por Ana Palma e Tiago Griff | 01:30

Quatro cães vítimas de maus-tratos foram recolhidos, em Lagos, por militares do Comando Territorial de Faro da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Portimão, numa operação realizada quarta-feira.



A proprietária dos quatro animais, de 24 anos, "foi identificada pelos militares, tendo os factos sido reportados ao Tribunal Judicial de Lagos", revelou ao CM fonte do Comando de Faro da GNR.



Os cães "encontravam-se num estado bastante debilitado e subnutridos, o que obrigou à sua recolha para um canil local, a fim de lhes garantir o bem-estar, assim como cuidados veterinários e sanitários", disse. A ação contou com a colaboração do veterinário municipal de Lagos.



Os maus-tratos a animais de companhia constituem crime e já levaram ao julgamento de um casal, em Faro.



Proprietários de cão absolvidos de crime de abandono

Um casal suspeito de ter maltratado um cão, que foi julgado no Tribunal de Faro, foi ontem absolvido do crime de abandono de animais de companhia.



A falta de prova foi determinante para o desfecho de um dos primeiros julgamentos de maus-tratos a animais. O proprietário alegou que o cão já teria mais de 15 anos e que ele não estava maltratado, mas que a magreza devia-se à idade avançada. Uma situação que não pôde ser confirmada porque não houve exames veterinários.



PORMENORES

924 crimes

Durante o ano de 2017, a GNR registou 924 crimes, dos quais 588 por maus-tratos a animais de companhia e 336 por abandono, revelou recentemente o Comando da GNR.



Denúncias

A GNR dispõe da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), através da qual foram recebidas 3942 denúncias referentes a animais de companhia.