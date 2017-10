Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro casas destruídas em Penafiel e casal desalojado

Chamas lavraram sobretudo em zona de mato.

14:51

Quatro casas foram destruídas pelo incêndio que no domingo à noite deflagrou em Penafiel, havendo uma família desalojada aos cuidados dos serviços de ação social da câmara, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Proteção Civil municipal.



"A família desalojada está a ser acompanhada pelos serviços de ação social", assinalou a fonte, frisando que se trata de um casal de idosos que já foi alojado num lar da localidade de Canelas, Penafiel.



Os serviços já providenciaram medicação, alimentação e vestuário ao casal, acrescentou a proteção civil.



Na zona sul do concelho, as chamas lavraram sobretudo em zona de mato e destruíram três casas na freguesia de Sebolido e uma na localidade vizinha de Canelas.



Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio de Sebolido, freguesia da margem direita do Douro, encontrava-se, cerca das 14h40, em fase de resolução, com 12 operacionais, apoiados por três viaturas. O incêndio de Canelas mobiliza 25 operacionais, com sete viaturas, encontrando-se em fase de conclusão.



Ainda em Penafiel, lavra um incêndio na localidade de Abragão, em fase de resolução, com quatro operacionais e uma viatura.