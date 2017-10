Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro comboios retidos na Linha da Beira Alta

Estão retidos dois comboios em Coimbra, um em Vilar Formoso (Guarda) e outro em Santa Comba Dão (Viseu).

13:28

A circulação ferroviária na Linha da Beira Alta continuava às 12h00 desta segunda-feira suspensa, devido aos incêndios, estando retidos dois comboios em Coimbra, um em Vilar Formoso (Guarda) e outro em Santa Comba Dão (Viseu), informou a CP.



Em comunicado, a CP fez o ponto de situação sobre as quatro composições, que transportavam no total cerca de 760 passageiros.



Uma das composições afetadas foi o comboio Internacional Sud-Lusitânia, em Vilar Formoso, distrito da Guarda, "estando em curso o transbordo de cerca de 160 passageiros, em direção a Lisboa".



Na cidade de Coimbra ficaram suspensas uma composição do comboio Internacional Sud--Lusitânia (300 passageiros) e um Intercidades (150 passageiros).



No caso do Internacional Sud, a CP referiu que o transbordo dos cerca de 300 passageiros terá início por volta da 13h30, em direção a Lisboa.



Já no caso do Intercidades, o transbordo dos cerca de 150 passageiros, com destino à Guarda, já teve lugar.



No distrito de Viseu encontrava-se também uma composição suspensa, em Santa Comba Dão, tendo-se já iniciado o transbordo de cerca de 150 passageiros.



Pelo menos 31 pessoas morreram nos incêndios que deflagraram no país no domingo, o pior dia do ano em fogos, segundo as autoridades.



Os cerca de 500 incêndios de domingo provocaram ainda 25 feridos, seis dos quais em estado grave, e obrigaram a evacuar aldeias e a realojar a população.