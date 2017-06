Número de mortos em Pedrógão sobe e totaliza 64

Pelo menos 64 pessoas morreram e 136 ficaram feridas, entre os quais 121 civis, 13 bombeiros e um militar da GNR num incêndio que deflagrou na tarde deste sábado em Pedrógão Grande, Leiria.



Entre as vítimas estarão quatro menores. Rodrigo, de quatro anos, seguia com um tio num carro. Na aldeia de Mó Pequena, Bianca, de 4 anos, terá morrido quando fugia com a avó. Outras duas crianças, com idades abaixo de 8 anos seguiam noutra viatura apanhada pelo fogo.

A maior parte das vítimas foi apanhada pelas chamas quando seguia de carro e se viu encurralada pelo fogo, mas há várias aldeias com casas destruídas. Os mortos confirmados até ao momento serão todos civis. Muitas pessoas estão ainda dadas como desaparecidas, pelo que o balanço de vítimas poderá aumentar.

Esta segunda-feira, a situação é ainda descrita como "preocupante", uma vez que as frentes do incêndio continuam bastante ativas. Estão 900 homens a combater as chamas que lavram em Pedrógão Grande.



19h08 - Fogo já consumiu quase 26.000 hectares. O incêndio florestal que deflagrou no sábado no concelho de Pedrógão Grande já consumiu quase 26.000 hectares de floresta, segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).





- Número de mortos do incêndio de Pedrógão sobe para 64.Mais quatro meios aéreos ajudam no combate ao incêndio. O número de meios aéreos que ajudam no combate ao incêndio que lavra em Pedrógão Grande, distrito de Leira, subiu para 14, aos quais se juntam 1.139 operacionais e 373 viaturas, de acordo com dados da Proteção Civil.- Morreu o bombeiro de Castanheira de Pêra de 40 anos, casado e que deixa um filho. O homem estava hospitalizado em Coimbra, depois de ter sofrido queimaduras de terceiro grau durante o combate ao incêndio em Pedrógão Grande. A informação foi adiantada pelo presidente da Liga dos Bomnbeiros, Jaime Marta Soares. Desta forma, o número de mortes provocadas por este incêndio sobe para 63.- Há um cidadão francês entre as vítimas mortais de Pedrógão Grande. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a informação e expressou as suas "profundas condolências" para com a tragédia que abateu Portugal. "Um dos nossos compatriotas morreu nesses incêndios. O centro de crise em Paris e a nossa embaixada em Lisboa estão mobilizados para dar todo o apoio necessário aos familiares, a quem manifestamos total solidariedadeO número de feridos aumentou para 135. 121 civis, 13 bombeiros e um GNR. Sete feridos estão em estado grave. No local encontram-se 32 elementos do INEM, apoiados por dez viaturas.- O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses apelou à população que suspenda, por enquanto, a dádiva de bens alimentares e medicamentos por terem já "todos os 'stocks' lotados". "Agradecemos do fundo do coração mas não recolham mais alimentos para entrega enquanto não houver uma nova comunicação da Liga dos Bombeiros Portugueses, caso volte a haver necessidade", disse Jaime Marta Soares.- Cerca de 80 habitantes de aldeias de Pedrógão Grande evacuadas devido às chamas foram acolhidos nas instalações da Santa Casa da Misericórdia, onde estão a ser alimentados. "A missão principal da Santa Casa da Misericórdia é acudir aos necessitados e com esta catástrofe que aconteceu, infelizmente no nosso concelho, quisemos estar presentes", afirmou à agência Lusa o diretor, João Marques.- O presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente perspetivou um "verão trágico para o setor florestal", tendo em conta que em meados de junho já se contabilizam mortos e uma "dimensão [de área ardida] na floresta que é impensável".O presidente do Fórum Florestal, António Louro, alertou hoje que um incêndio como o que deflagrou em Pedrógão Grande pode acontecer em três quartos do território português, que tem uma paisagem e condições semelhantes.

13h14 - "Há várias áreas de fogo que estão a ceder favoravelmente aos meios dos bombeiros!": quem o afirma é Constança Urbano de Sousa, a ministra da Administração Interna, em resposta aos jornalistas. A ministra aproveitou para realçar que o balanço do número de vítimas mantém-se inalterável, sendo que até à data já foram identificadas 24 das 62 vítimas mortais, sendo que não há qualquer registo de vítimas estrangeiras.



13h08 - Mais de uma centena de médicos voluntariou-se para ajudar as vítimas dos incêndios na zona centro do país e também os médicos militares lembram que estão disponíveis e têm preparação específica neste tipo de cenários.



12h43 - O Governo adiou a reunião de hoje com os sindicatos da Administração Pública devido ao luto nacional decretado, depois de pelo menos 62 pessoas terem morrido na sequência do incêndio de grandes dimensões que deflagrou no concelho de Pedrógão Grande. "A reunião deverá ser adiada para quinta ou sexta-feira", disse à agência Lusa José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), que recebeu a informação do Ministério das Finanças. O Governo tinha previsto entregar hoje à tarde à Fesap, Sindicato dos Quadros Técnicos (STE) e Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública uma proposta do diploma para enquadrar a regularização dos precários que trabalham no Estado.



12h40 - A falta de visibilidade devido ao fumo e ao nevoeiro está a impedir os meios aéreos de combater as chamas.



12h36 - O IC8 voltou hoje a ser cortado ao trânsito, pelas 12h00, na zona de Alvaiázere, no distrito de Leiria, devido aos incêndios, disse à Lusa fonte da GNR.



12h14 - A Comissão Europeia respondeu a todos os pedidos feitos pelo Governo português tendo sido enviados já sete aviões e mais de 100 bombeiros para ajudar a combater os fogos.



11h00 - O Governo brasileiro recebeu com pesar a notícia do incêndio em Pedrógão Grande, que fez 62 mortos, e manifestou solidariedade ao Governo e ao povo português, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o comunicado, "o Brasil manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade ao Governo e ao povo do país irmão e às famílias das vítimas e faz votos de plena recuperação aos feridos". "Não há registo de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty, por meio do consulado geral do Brasil em Lisboa, seguirá monitorando a situação", refere o documento.



10h24 - Três estradas nacionais e duas autoestradas nacionais estavam, cerca das 10h00, cortadas ao trânsito, devido aos incêndios. De acordo com a GNR, a A13 - Autoestrada do Pinhal Interior, no concelho de Penela, está interdita ao trânsito, entre os quilómetros 183 e 172, referindo que a alternativa é sair no nó de Alvaiázere e voltar a entrar no nó de Penela. Ainda na A13, o trânsito está cortado na freguesia de Avelar, no concelho de Ansião, entre os quilómetros 171 e 183. Outra das autoestradas interditas ao trânsito é a A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, na localidade de Chã de Tavares, no concelho de Mangualde, entre os quilómetros 118 e 105, devido aos fogos que lavram na região. No concelho da Sertã, a Estrada Nacional 238 está cortada e a alternativa é a Estrada Nacional 348, referiu a GNR. No concelho da Lousã está interdita a Estrada Nacional 236, via que está também cortada no concelho de Castanheira de Pera, pelo que a alternativa é o IC3. No concelho de Figueiró dos Vinhos está também cortada a Estrada Nacional 347, revelou a GNR, referindo que "não há alternativa" a esta via.



10h03 - Num novo briefing à comunicação social, o comandante operacional Elisío Oliveira adianta que não há alterações no número de vítimas. Para já estão contabilizados 62 mortos e 62 feridos. Ainda assim, o comandante realça o facto de a situação continuar a ser "preocupante". "Esta é uma situação que se mantém difícil, mas começamos por valorizar o empenho de todos os combatentes. Combate evolui favoravelmente nos distritos afetados", sublinhou.



09h31 - O combate ao incêndio continua. Agora, os bombeiros contam com uma ajuda da própria natureza. Começou a chover no distrito de Leiria, no entanto, a visibilidade continua muito reduzida. Esperam-se para esta terça-feira cerca de 38º para os concelhos afetados pelas chamas, bem como um baixo indíce de humidade no ar.







09h04 - O novo balanço da Proteção Civil dá conta de mais de 2150 operacionais, auxiliados por 662 veículos e dez meios aéreos a comnbater, esta segunda-feira, seis grandes incêndios na região centro. Para já, os concelhos visados são Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança.



07h29 - As estradas do distrito de Leiria que estavam encerradas devido aos incêndios foram reabertas, mas mantêm-se cortes de vias nos distritos de Coimbra e Castelo Branco, informou a GNR. Em declarações à agência Lusa, pelas 04h20, fonte da GNR referiu que no distrito de Coimbra continuava cortada a circulação na A13 - Autoestrada do Pinhal Interior, entre o nó do IC8 e o nó de Penela (Coimbra) e na EN236 na zona da Lousã. A mesma fonte referiu que no distrito de Castelo Branco, permaneciam de madrugada os cortes na circulação no concelho da Sertã, nomeadamente na EN238 e na estrada municipal 237.



07h17 - Os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e o da Sertã, em Castelo Branco, estão hoje com risco máximo de incêndio, segundo a página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Estes municípios fazem parte da uma lista de concelhos que apresentam durante o dia de hoje em Portugal Continental um risco máximo de incêndio. Em Figueiró dos Vinhos continua a lavrar o incêndio que começou às 13h43 de sábado em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrando depois aos concelhos vizinhos (Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera) e que entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.



05h30 - Dez pessoas, três das quais acamadas, foram retiradas de casa pelos bombeiros na aldeia de Aguda, Figueiró dos Vinhos, devido ao incêndio que lavra naquela zona, disse o comandante das operações de socorro. Em declarações aos jornalistas no posto de comando operacional localizado na localidade de Avelar, concelho de Ansião, Elísio Oliveira explicou que a operação - que estava em curso cerca das 04h45 de segunda-feira - foi realizada para garantir a segurança das pessoas e que estas "estão perfeitamente acompanhadas e salvaguardadas".



04h16 - O Ministério da Educação alargou a suspensão das aulas e dos exames, por tempo indeterminado, aos municípios da Sertã e de Pampilhosa da Serra devido aos incêndios que lavram na região. O Governo já tinha anunciado esta medida para os municípios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, na sequência do incêndio que provocou pelo menos 62 mortos e 62 feridos.



03h28 - Mais de 900 operacionais, apoiados por 289 veículos combatem o incêndio de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aquele que mobiliza mais meios de socorro, segundo dados da Proteção Civil. De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, 2.398 operacionais combatem 21 incêndios em Portugal Continental, numa operação que envolve 750 veículos de apoio.







01h05 - A Estrada Nacional (EN) 2 encontra-se cortada à circulação na zona do cruzamento das Fontainhas, devido ao incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, informou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



01h00 - Posto de Comando da tragédia de Pedrógão Grande vai mudar-se para Ansião.



00h43 - A Itália enviou dois aviões de combate a incêndios para ajudar as autoridades portuguesas a combater o fogo que afeta o centro do país e que já provocou 62 mortos e 62 feridos, dois deles em estado grave. Os dois aviões anfíbios Bombardier 415 enviados pela Itália descolaram durante a tarde de sábado do aeroporto de Ciampino, em Roma, anunciaram os bombeiros locais na rede social Twitter.



00h25 - Constança Urbano de Sousa fez em conjunto com o Comandante Operacional da Proteção Civil o último balanço da tragédia de Pedrógão Grande. A ministra da Administração Interna não comenta a decisão do Ministério Público em querer investigar criminalmente este incêndio. Quando questionada sobre a sua possível demissão, Constança Urbano de Sousa disse que não era altura para falar sobre esse assunto.

00h00 - No dia 27 de junho vários artistas vão juntar-se no Meo Arena para um concerto solidário em tributo às vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Já foram confirmados os nomes de Salvador Sobral, Ana Moura, Carminho, Gisela João e Matias Damásio. A lista dos músicos ainda não está completa, mas os bilhetes vão estar disponíveis para compra a partir desta segunda-feira.